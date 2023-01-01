Poki Klondike Solitaire'de kartları As'tan Kral'a kadar istifleyin! Bu kart oyunu dört zorluk seviyesinde yarışmanıza olanak tanır. Puanınız her hareketi ne kadar hızlı yaptığınıza bağlıdır. Güverteden çok fazla geçmeyin!

Web Sitesi: poki.com

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