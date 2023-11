Amazing Solitaire, destedeki tüm kartları artan veya azalan sırayla istiflediğiniz bir düşünme oyunudur. Kazanmak için beceri, strateji ve sabır gerektiren solitaire oynayarak beyninizi eğitin. Solitaire deneyimine ek olarak kartları yeniden karıştırma, hamlelerinizi sayma ve oyun alışkanlıklarınızı ve başarılarınızı görmek için genel istatistiklerinizi kontrol etme gibi özelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Kendiniz için mükemmel tempoyu bulabilmeniz için üç zorluk ayarı ve ayrıca üç oyun modu vardır: Bir takım elbise, iki takım elbise ve dört takım elbise. İpuçlarından ve geri alma/yineleme güçlendirmelerinden yararlanmayı unutmayın! Amazing Solitaire'ı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Bir döşeme seçmek için parmağınızı veya farenin sol düğmesini kullanın. Bir sayıyı doldurmak için sayısal tuşlarınızı veya oyun içi paneli kullanabilirsiniz. Her boşluk için uygun rakamları bulmanız gerekir. Her satır, sütun ve bölüm her bir rakamdan birini içermelidir. Takılırsanız bir ipucu kullanın! Amazing Solitaire, Amazing Hedgehog tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect ve Amazing DominoesAmazing Solitaire'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Amazing Solitaire, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazing Solitaire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.