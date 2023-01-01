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Amazing Bubble Breaker

Amazing Bubble Breaker

poki.com

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Amazing Bubble Breaker, aynı renkteki üç veya daha fazla baloncuğu yan yana getirerek ekranınızdaki baloncukları temizlediğiniz bir eşleştirme oyunudur. Üç oyun modu vardır: Becerilerinizi test etmek istiyorsanız Kolay, Orta ve Zor. Oyun ekranınız için farklı renkli baloncuk temaları arasından seçim yapın ve iki harika arka planın ve harika animasyonların keyfini çıkarın. Oyun tarzınız hakkında biraz bilgi edinmek istiyorsanız oyun içi istatistikler var. Sıkışırsanız her zaman ipuçlarını ve güçlendirmeleri kullanabilirsiniz! Puanlarınızı karşılaştırabilmeniz için Amazing Bubble Breaker'ı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Bir baloncuğu vurmak için dokunun. Aynı renkten üç veya daha fazla baloncuk elde edebilirseniz hepsini patlatabilirsiniz. Amazing Bubble Breaker, Amazing Hedgehog tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer gündelik oyunları oynayın: Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect ve Amazing DominoesAmazing Bubble Breaker'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Amazing Bubble Breaker bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda oynanabilir. telefonlar ve tabletler gibi.

Web Sitesi: poki.com

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