Amazing Sticky Hex, eşleştirme türüne yeni bir soluk getiren bir bulmaca oyunudur. Bu, bulmacanın tamamını çözmek için tek doğru hamleyi bulmayı gerektiren altıgen bir bulmacadır. Mümkün olduğu kadar çok döşemeyi kapsayacak şekilde renkli mücevherlerden birini anahtar döşemeye sürükleyip bırakmanız gerekir. Hangi karenin doğru olduğunu anlamak bazen zor olabilir, bu nedenle takılıp kaldığınızda ipuçlarını ve güçlendirmeleri kullanmaktan çekinmeyin. Bir ipucu kullanmak, uygun renkle doldurmanız gereken döşemeyi vurgulayabilir. Seviyeyi bitirmek için ne kadar az hamle yaparsanız o kadar çok yıldız kazanırsınız. İlk seferde başarısız olduysanız 3 yıldızın tümünü elde etmek için seviyeleri tekrar oynayın. Amazing Sticky Hex'teki tüm seviyeleri yalnızca birkaç hamleyle bitirebilecek misiniz? Puanlarınızı karşılaştırabilmek için arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Mücevherlerden birini mümkün olduğu kadar çok döşemeyi kapsayacak şekilde bir döşemeye sürükleyip bırakın. Her kareyi atlamadan doldurabilirseniz kazanırsınız. Amazing Sticky Hex, Amazing Hedgehog tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer gündelik oyunlarını oynayın: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect ve Amazing DominoesAmazing Sticky Hex'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Amazing Sticky Hex cihazınızda oynanabilir bilgisayar ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlar.

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