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Cute Puzzle Witch

Cute Puzzle Witch

poki.com

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Sevimli Yapboz Cadısı'ndaki büyülü parçaları patlat! Bu bulmaca oyunu sizi cadı şapkaları, fiyonklar ve yıldızlardan oluşan parçaları patlatmaya davet ediyor. Geniş bir alanı temizlemek için bombaları patlatabilirsiniz. Zamanı yavaşlatmak ve daha fazla hamle yapmak için kar tanesine vurun!

Web Sitesi: poki.com

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