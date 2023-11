Pop It vs Spinner, Adgard tarafından yaratılmış rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda amacınız aynı karolardan en az 2 tanesini aynı anda eşleştirerek tüm popitleri ortadan kaldırmaktır. Daha fazla puan kazanmak için zincirleme kombinasyonlar oluşturmak için hamlelerinizi erken hesaplamaya çalışın. Yenilerini oluşturmak için hiç eşleşme kalmadığında döndürme modunu kullanın ve tüm seviyeyi temizleyin! Ekstra patlama bulmak için oyun penceresinin tamamına dikkat edin! Oyunu arkadaşlarınızla paylaştığınızdan ve haberi yaydığınızdan emin olun! Hepsini patlatabilir misiniz? Aynı renkli popitlere dokunan popitlere dokunun veya tıklayın. Pop - Dokun veya Sol Fare Tıklaması Pop It vs Spinner, Adgard tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer bağımlılık yaratan oyunlarını oynayın: Find The Candy, MadZOOng ve Merge to Million

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pop It vs Spinner ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.