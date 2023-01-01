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Bubbles

Bubbles

poki.com

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Bubbles, amacınızın ekranınızdaki tüm baloncukları patlatmak olduğu bir baloncuk vurma bulmaca oyunudur. Bunu, aynı renkli baloncukların en az üç örneğini gruplandırmayı hedefleyerek yapabilirsiniz. Puanlarınızı ve genel eğlenceyi artırmak için büyük zincirler yapmayı deneyin! Bubbles'ta ne kadar yüksek puan alabilirsiniz? Ateş Et - Sol Fare Tuşu Bubbles, CoolGames tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

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