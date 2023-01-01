WebCatalog
Bubble Trouble

Bubble Trouble

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bubble Trouble çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bubble Trouble, Kresimir Cvitanoviç tarafından yaratılan bir arcade balon patlatma oyunudur. Bu oyunda amacınız şeytanla baloncukları vurmaktır! En büyüğünden en küçüğüne kadar tüm baloncukları patlatmak için çivili silahınızı kullanın. Bir baloncuğu her patlattığınızda boyutu küçülecek ama aynı zamanda çoğalacaktır. Zamana karşı yarışın, bu oyunda en iyisi olmak için kullanabileceğiniz tüm tuzakları ve güçlendirmeleri toplayın. En iyi baloncuk atıcısı olmak için gerekenlere sahip misiniz? Nasıl oynanır: Sivri uçlu silahınızı kullanmak için Boşluk çubuğuna basın. Yaratıcı hakkında: Bubble Trouble, Kresimir Cvitanovic tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bubble Trouble ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Bubble Trouble 2

Bubble Trouble 2

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Bubble Trouble 3

Bubble Trouble 3

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Bubble Shots

Bubble Shots

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

Panda: Bubble Shooter

Panda: Bubble Shooter

poki.com

Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

Bubbles

Bubbles

poki.com

Amazing Bubble Breaker

Amazing Bubble Breaker

poki.com

Bubble Charms

Bubble Charms

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası