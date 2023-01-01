Bubble Trouble, Kresimir Cvitanoviç tarafından yaratılan bir arcade balon patlatma oyunudur. Bu oyunda amacınız şeytanla baloncukları vurmaktır! En büyüğünden en küçüğüne kadar tüm baloncukları patlatmak için çivili silahınızı kullanın. Bir baloncuğu her patlattığınızda boyutu küçülecek ama aynı zamanda çoğalacaktır. Zamana karşı yarışın, bu oyunda en iyisi olmak için kullanabileceğiniz tüm tuzakları ve güçlendirmeleri toplayın. En iyi baloncuk atıcısı olmak için gerekenlere sahip misiniz? Nasıl oynanır: Sivri uçlu silahınızı kullanmak için Boşluk çubuğuna basın. Yaratıcı hakkında: Bubble Trouble, Kresimir Cvitanovic tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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