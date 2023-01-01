Bubble Trouble 3, Bubble Struggle olarak da bilinen bir arcade balon patlatma oyunudur. Amacınız güvenilir zıpkınınızla ekrandaki tüm topları havaya uçurmaktır. Zıpkınınızı yukarı doğru fırlatmak için balonun hemen altında durun ve baloncuğun çoğalmasını izleyin. Şimdi yeni ortaya çıkan baloncukları patlatın; baloncuklar tamamen yok edilebilecek kadar küçük olana kadar tekrar çoğalacaktır. Ne pahasına olursa olsun baloncuklardan kaçmaya dikkat edin çünkü bir baloncuk size dokunursa turu kaybedersiniz. Üçüncü bölümde 2 oyunculu mod var, artık bu deneyimi arkadaşlarınızla birlikte yaşayabilirsiniz. Bu klasik flash oyun kesinlikle nostaljik hissettirecek. Bubble Trouble 3, Hırvatistan merkezli bir oyun geliştiricisi olan Kresimir Cvitanoviç tarafından yaratıldı. Poki'de diğer efsane oyunlarını da oynayın: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2Bubble Trouble 3'ü Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Bubble Trouble 3'ü bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bubble Trouble 3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.