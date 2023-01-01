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Panda: Bubble Shooter

Panda: Bubble Shooter

poki.com

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Panda: Bubble Shooter, LAK Games tarafından oluşturulan bir baloncuk vurma bulmaca oyunudur. Bu oyunda birçok küçük pandanın babasısınız ve renkli baloncuklarla dolu tüm seviyeleri temizleyerek onları kurtarmalısınız. Eşleşen baloncukları patlatmak için nişan alma becerilerinizi kullanın ve yol boyunca size yardımcı olacak çeşitli güçlendirme türlerini kullanın. Paralar, güçlendiriciler, hazine sandıkları ve günlük ödüller kazanın ve hatta maceranızı daha ilginç hale getirmek için Çarkıfelek mini oyununu oynayın. Ebeveynliğin altın kuralı, çocuklarınızın bir balonun içinde kalmasına izin vermemektir, o yüzden devam edin ve balonu patlatın! Nişan almak için farenin sol düğmesini veya parmağınızı basılı tutun ve ateş etmek için bırakın. Patlatmak için üç veya daha fazla aynı renkli baloncuğu eşleştirin. En zor yerleri temizlemek için Long Arrow güçlendirici güçlendirmesinin yardımını kullanın. Panda: Bubble Shooter, LAK Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Like a King ve Bubble Shooter

Web Sitesi: poki.com

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