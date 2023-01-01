Bubble Charms

Eşleşen baloncuklardan oluşan gruplar oluşturun ve patlatın! Bu renkli baloncuk patlatma oyununda dört yapraklı yoncalar, kalpler, müzik notaları ve şimşekler bulunur. Göreviniz mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tüm parçaları temizlemektir. Kabarcık Tılsımlarının atıcınıza ulaşmasına izin vermeyin!

Web Sitesi: poki.com

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