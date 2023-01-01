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Bubble Charms Xmas

Bubble Charms Xmas

poki.com

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Tatil balonlarını patlatın! Bu şenlikli atari oyununda Noel Baba'nın elfinin karlı gökyüzünü temizlemesine yardım edeceksiniz. Eşleşen parçalardan oluşan bir kümeyi hedefleyin ve grubu patlatarak puan kazanın. Sarı çıngıraklar, yeşil Noel ağaçları ve mor şekerler var. Bütün bir grubu dönüştürmek için renkli bir bomba kullanabilirsiniz. Bubble Charms Xmas'ta her 500 puandan sonra seviye atlayacaksınız. Yolunuza çıkan her baloncuğu yok etmek için bir ateş topu fırlatın. Taş engelleyicileri ortadan kaldırmak için çevredeki tüm parçaları kaldırmalısınız!

Web Sitesi: poki.com

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