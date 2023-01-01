Baloncuk atma şampiyonu olun! Göreviniz eşleşen parçalardan oluşan gruplar oluşturmak ve patlatmak. Tingly Bubble Shooter'da farklı bir renk başlatmak için cephaneyi değiştirebilirsiniz. Eğer çok uzun sürerse ya da çok fazla hata yaparsanız gökyüzü üzerinize çökecek!

Web Sitesi: poki.com

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