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Tingly Bubble Shooter

Tingly Bubble Shooter

poki.com

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Baloncuk atma şampiyonu olun! Göreviniz eşleşen parçalardan oluşan gruplar oluşturmak ve patlatmak. Tingly Bubble Shooter'da farklı bir renk başlatmak için cephaneyi değiştirebilirsiniz. Eğer çok uzun sürerse ya da çok fazla hata yaparsanız gökyüzü üzerinize çökecek!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tingly Bubble Shooter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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