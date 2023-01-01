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Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

poki.com

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Skibidi Shooter, şehri istila eden Skibidi Tuvaletlerini durdurmanız gereken bir atış oyunudur! Farklı seviyelerde ilerlemek için tabancanızı, keskin nişancı tüfeğinizi ve makineli tüfeğinizi kullanın. Gerçekten yetenekli temsilciler için Sonsuz Mod var. Bu oyun modunda, üstesinden gelebileceğiniz kadar çok sayıda Skibidi Tuvalet dalgasıyla mücadele edebilirsiniz. Kameraman direnişine katılın ve karşılık verin!

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