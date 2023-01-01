BuildNow GG, çeşitli oyun modları, silahlar ve haritalar içeren çevrimiçi bir yap ve vur oyunudur. Çevrimdışı eğitim modunda becerilerinizi geliştirin ve geliştirin. BuildNow GG, taktiksel yapıyı üçüncü şahıs nişancı oyunuyla birleştiren, yeni ortaya çıkan bir çevrimiçi oyun türünün parçasıdır. İnşa edin, çekin ve parti yapın Oyunda, başka bir rakiple mücadele ederken olabildiğince hızlı bir şekilde rampalar, çatılar ve duvarlar inşa ediyorsunuz. Yeni oyuncular için nişan alma eğitimi temel kontrolleri öğrenmenin mükemmel bir yoludur. Oyun çevrimiçidir ancak parti modunda arkadaşlarınızla özel bir maç da başlatabilirsiniz. Özel bir oyunda 6-12 oyuncuya kadar ağırlayabilirsiniz. Silahlarınızda ustalaşın Silahlar, bir atış oyunundan bekleyeceğiniz standart teçhizatı kapsıyor ve savaşırken bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekipmanda bir tabanca, saldırı tüfeği, keskin nişancı tüfeği, av tüfeği ve bir kazma bulunur. Profilinizi özelleştirin BuildNow GG kapsamlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir. Grafik ayarlarında görsel kaliteyi, FPS sınırını, HDR'yi ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz. Seçenekler aynı zamanda tam HUD özelleştirmesini de içerir, böylece çekim ve inşaat için ideal profili oluşturabilirsiniz.

Web Sitesi: battlelab-games.github.io

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