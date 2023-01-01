WebCatalog
BuildNow GG

BuildNow GG

crazygames.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BuildNow GG çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BuildNow GG, çeşitli oyun modları, silahlar ve haritalar içeren çevrimiçi bir yap ve vur oyunudur. Çevrimdışı eğitim modunda becerilerinizi geliştirin ve geliştirin. BuildNow GG, taktiksel yapıyı üçüncü şahıs nişancı oyunuyla birleştiren, yeni ortaya çıkan bir çevrimiçi oyun türünün parçasıdır. İnşa edin, çekin ve parti yapın Oyunda, başka bir rakiple mücadele ederken olabildiğince hızlı bir şekilde rampalar, çatılar ve duvarlar inşa ediyorsunuz. Yeni oyuncular için nişan alma eğitimi temel kontrolleri öğrenmenin mükemmel bir yoludur. Oyun çevrimiçidir ancak parti modunda arkadaşlarınızla özel bir maç da başlatabilirsiniz. Özel bir oyunda 6-12 oyuncuya kadar ağırlayabilirsiniz. Silahlarınızda ustalaşın Silahlar, bir atış oyunundan bekleyeceğiniz standart teçhizatı kapsıyor ve savaşırken bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekipmanda bir tabanca, saldırı tüfeği, keskin nişancı tüfeği, av tüfeği ve bir kazma bulunur. Profilinizi özelleştirin BuildNow GG kapsamlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir. Grafik ayarlarında görsel kaliteyi, FPS sınırını, HDR'yi ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz. Seçenekler aynı zamanda tam HUD özelleştirmesini de içerir, böylece çekim ve inşaat için ideal profili oluşturabilirsiniz.

Web Sitesi: battlelab-games.github.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, BuildNow GG ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

poki.com

Sniper Code 2

Sniper Code 2

poki.com

Build & Crush

Build & Crush

poki.com

Rebels Clash

Rebels Clash

poki.com

Shell Shockers

Shell Shockers

poki.com

1v1.LOL

1v1.LOL

poki.com

Repuls.io

Repuls.io

poki.com

Top Down Battleground

Top Down Battleground

poki.com

Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

Rooftop Snipers 2

Rooftop Snipers 2

poki.com

PixWars 2

PixWars 2

poki.com

1v1.LOL

1v1.LOL

1v1.lol

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası