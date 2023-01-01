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Sniper Code 2

Sniper Code 2

poki.com

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Sniper Code 2, keskin nişancı tüfeğinizi kullanarak düşmanları vurduğunuz ve çeşitli görevleri uzaktan tamamladığınız bir bulmaca oyunudur. Sadece insanları vurmayacağınız, aynı zamanda taktiksel görevlerde de yer alacağınız yaratıcı görevlerle dolu birçok zorlu seviye var. Bazen sadece çevredeki lambalara ve objelere ateş etmek bile durumu kan dökülmeden çözmeye yetiyor. Ayrıca görevin ortasında cephanenizin bitmemesi için mermilerinizi yaratıcı bir şekilde kullanın. Bu oyunda doğruluğunuz çok önemli, gizlilik yeteneğiniz de öyle. Becerilerinizi geliştirmek için mağazada kazandığınız parayı harcamayı unutmayın. Sniper Code 2'deki her görevi tamamlamak için gerekenlere sahip misiniz? Ateş Et - Sol Fare Tuşu Sniper Code 2, Softlitude tarafından oluşturuldu. Poki'de eğlenceli başka beceri oyunları da var: Neon Car Maze ve The Sniper CodeSniper Code 2'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Sniper Code 2'yi bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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