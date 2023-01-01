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Laborer 2

Laborer 2

poki.com

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Laborer 2, ANV Games tarafından oluşturulan beceriye dayalı bir çöp adam atış oyunudur. Kutu taşımaktan bıkmış yorgun bir işçisiniz, artık çeşitli silahlar kullanarak onları yok ediyorsunuz. Düşen kutuları nişan alıp ateş etmek için farenizi kullanın ve bundan para kazanın. Kazandığınız parayı muhteşem yeni silah görünümlerine, kıyafetlere ve güçlendirmelere harcayın. Laborer 2 ile can sıkıntısından kurtulun! Ateş Et - LMB (Sol fare tuşu) Hareket Et - WASD veya Ok tuşlarıLaborer 2, ANV Games tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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