Gun Master 2, Craneballs Studio'nun sunduğu muhteşem aksiyon dolu bir atış poligonu simülatörüdür. Bir silahın hangi parçalarının bulunduğunu hiç bilmek istediniz mi? Peki silahlarınızı farklı şekillerde geliştirmek için hangi parçaları yükseltebilirsiniz? Favori silahlarınızı keşfedin, özelleştirin ve yükseltin! Daha sonra birden fazla hareketli hedefin bulunduğu atış poligonunda atış pratiği yapın. Silah koleksiyonunuzu oluşturmak için daha fazla para kazanın ve yolunuza çıkan her şeye hazır olun. Gun Master 2'de tabancalardan saldırı tüfeklerine, makineli tüfeklere ve daha fazlasına kadar silah koleksiyonunuzu tamamen kişiselleştirebilir ve aksesuarlarla donatabilirsiniz. Silah Ustası olduğunuzu kanıtlamak için en iyi cephaneliği oluşturun. Kontroller: Fare - Nişan al ve ateş etmek için tıkla Yaratıcı hakkında :Gun Master 2, Çek Cumhuriyeti merkezli Craneballs Studio tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır!

Web Sitesi: poki.com

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