Mad Pixel Ltd.'den Run and Gun, klasik seviye tabanlı atış oyununun modern bir versiyonudur. Göreviniz basit: büyük patrona ulaşmak ve bir sonraki seviyeye geçmek için düşmanlarınızı yenin! Hedefiniz üzerinde çalıştığınızdan emin olun, çünkü her kafa vuruşunda daha fazla kazanacaksınız, böylece zırhınızı ve silahlarınızı geliştirmek için para toplayabilirsiniz. Ancak kaçırırsanız koşu ve silah maceranız sona erebilir! Bu heyecan verici atari salonu oyununu deneyimlemek için tarayıcınızda Run and Gun'ı Poki'de oynayın! Kontroller: Fare/boşluk çubuğu - Ateş et Yaratıcı hakkında: Run and Gun, Mad Pixel Ltd. tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Mad GunZ'ın da yaratıcılarıdır.

