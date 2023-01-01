Mad GunZ, yaratıcısı Mad Pixel'in aksiyon dolu, pikselli, birinci şahıs nişancı oyunudur. Poki'de çevrimiçi Mad GunZ'da yüzyılın battle royale karşılaşmasına hazır olun. Silahınızı alın ve çevrimiçi piksel oyunlarının ve atış oyunlarının en çılgınına dalmaya hazırlanın. Kolay ve sezgisel kontrollerle kısa sürede profesyonel olacak ve bulduğunuz herhangi bir silahla düşmanları savuşturacaksınız. Daha uzun süre hayatta kalmak ve Mad GunZ'da ayakta kalan son kişi olmak için daha fazla zırh ve teçhizatın kilidini açın.Mad GunZ, Full HP Ltd. tarafından yaratıldı. Poki'de diğer çevrimiçi aksiyon/ateş oyunlarını oynayabilirsiniz: Battle Forces, Fury Wars, Blocky Arabalar ve Koş ve Silah.

Web Sitesi: poki.com

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