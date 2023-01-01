Last Mage Standing, fantastik, hızlı tempolu bir aksiyon RPG dövüş oyunudur. Battle royale, ortak kule savunması ve daha fazla oyun modunu oynayın.

Web Sitesi: lastmagestanding.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Last Mage Standing ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.