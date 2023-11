Battle Forces, Full Hp ltd tarafından oluşturulan bir 3D çevrimiçi siberpunk nişancı oyunudur. Kendinizi bu gerçekçi FPS deneyimine kaptırın ve gerçek insanlara karşı oynayın. Geçmiş hikayeleri olan 6 benzersiz kahraman, devasa bir silah cephaneliği, modifikasyonlar, özel yetenekler, görünümler ve çok daha fazlası var! Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için arkadaşlarınızı bir tura davet edin! Battle Forces, Full HP ltd. tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer hızlı oyunlarını oynayın: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars ve Run and Gun

