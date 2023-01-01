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Thirteen

Thirteen

poki.com

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Onüç, gerçek oyunculara karşı çevrimiçi savaşlara girebileceğiniz veya tek başınıza pratik yaparak becerilerinizi geliştirebileceğiniz hızlı tempolu bir atış oyunudur. Sevimli avatarların rolünü üstlenerek, özel kutuları kırmak ve düşmanlarınızı ortadan kaldırmak için her turda rastgele bir silahla silahlanıyorsunuz. Cephaneliğinizi yükseltmek ve yeteneklerinizi geliştirmek için para toplamayı unutmayın. Ne kadar çok oynarsanız o kadar güçlü olursunuz!

Web Sitesi: poki.com

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