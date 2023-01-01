Double Panda, dev bir pandaya ve kırmızı bir pandaya sonuna kadar rehberlik ettiğiniz sevimli, tek veya iki oyunculu bir platform oyunudur! Her pandanın kendine özgü yetenekleri vardır; kırmızı panda bambuya tırmanır ve anahtarları toplarken, dev panda suda yüzer ve düşmanların üzerine atlar. Platform ulaşılamayacak kadar yüksek olduğunda? Merak etme! Bu iki panda işbirliği yapabilir, biri diğerini taşıyarak birlikte güçlenebilir. Siz ve arkadaşlarınız iki sevimli pandamız kadar kusursuz bir şekilde koordine olabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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