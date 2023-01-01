Bay Boomi, bir gülleyi (Bay Boomi) onların toplarına teslim etmeniz gereken bir bulmaca oyunudur. Yol boyunca yıldızları toplayın ancak platformları çok fazla çevirmemeye dikkat edin, aksi takdirde oyun biter! Bu tahterevalli bulmaca oyununda düşmanlardan kaçının ve yoldaki tüm kırmızı acı biberleri toplayın! Platformları hareket ettirmek ve Bay Boomi'yi topa götürmek için A ve D'yi veya ok tuşlarını kullanın veya ekrana tıklayın!Bay Boomi, d954mas tarafından yaratılmıştır . Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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