Freeway Fury, Serius Games tarafından oluşturulan, araba atlamalı bir arcade oyunudur. Bu aksiyon dolu oyunda Carmageddon'un tam ortasındasınız. Hızlı ve öfkeli bir şekilde sürün, karşıdan gelen trafiği şaşırtın, diğer arabalara çarpın ve puan kazanmak için arabaların arasında atlayın. Gösterileri şık bir şekilde gerçekleştirmek ve puanlarınızı en üst düzeye çıkarmak için zincirler oluşturabilirsiniz. Arabanıza çok fazla zarar vermemeye dikkat edin yoksa patlamada ölürsünüz. Sınırlı sayıda canınız var, bu yüzden bu kaotik beton ormanda dikkatli olun. Freeway Fury'yi rekor sürede bitirebilir misiniz? Yönlendirme - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Nitro - W veya Yukarı ok tuşu Tavana çıkın - S veya Aşağı ok tuşu Başka bir arabaya atlayın - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları (Oynarken çatıda)Yeni arabaya binin - S veya Aşağı ok tuşu (Başka bir arabaya atladıktan sonra)Freeway Fury, Serius Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: G-Switch, G-Switch 2 ve G-Switch 3.

Web Sitesi: poki.com

