Adventure Drivers, diğer yarışçılar arasında birinci olmaya çalıştığınız bir araba yarışı oyunudur. Bir sürüş macerasına hazır mısın? Arabanıza atlayın ve bu şiddetli yarış oyununu birinci bitirmek için tropik bölgelerde yarışın. Kupa kazanmak ve yeni arabaların ve yükseltmelerin kilidini açmak için para ve puan toplamak için rekabeti ezin. Oyunu arkadaşlarınızla paylaşın ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için birlikte oynayın! Çevir - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Silah fırlat - Enter Nitro kullan - ShiftAdventure Sürücüleri Bikas tarafından oluşturuldu. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Shape-fold ve Shape Fold NatureAdventure Drivers, hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda Poki'de ücretsiz olarak oynanabilir: Adventure Drivers

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