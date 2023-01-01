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Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

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Superbike Hero, bisikletinizi rakiplerinizle yarışarak birinci bitireceğiniz bir spor oyunudur. İngiltere, İspanya, İtalya ve Katar gibi Avrupa ve Orta Doğu'nun her yerindeki ülkelerde bisiklete binebiliyorsunuz. Rakiplerinizi tam hızda geçin ve dönüşlerde yavaşlamayı unutmayın. Paraları ve güçlendirmeleri de topladığınızdan emin olun, böylece bunları hız, ivme, kararlılık ve dayanıklılık gibi daha fazla yükseltmeye harcayabilirsiniz. Bu heyecan verici motosiklet oyununun tadını çıkarmaya hazır olun! Sola eğilin - A veya Sol ok tuşu Sağa eğilin - D veya Sağ ok tuşu Superbike Hero, atari tarzı oynanışa sahip ücretsiz oynanabilen tarayıcı oyunları sunan Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratılmıştır. onların özünde. Diğer oyunları Stock Car Hero'yu Poki'de oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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