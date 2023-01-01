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Merge Gangster Cars

Merge Gangster Cars

poki.com

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Merge Gangster Cars, TinyDobbins tarafından oluşturulan, gangster temalı arabalar satın aldığınız ve daha da iyi bir araç elde etmek için bunları birleştirdiğiniz bir araba birleştirme boşta oyunudur. Yeni ve geliştirilmiş bir arabanın kilidini açmak için aynı arabalardan ikisini birleştirin. Onları yarış pistine sürükleyin ve bitiş çizgisini her geçtiklerinde para kazanın. Kilidini açabileceğiniz birçok araba türü ve kazandığınız paraları artırma fırsatları var. Bu oyunun sunduğu en pahalı arabanın kilidini açmak ve kendi gangster arabası imparatorluğunuzu kurmak için her gün oynamaya geri gelin! Arabaları seçin, sürükleyin ve taşıyın - Sol fare düğmesi Gangster Yarışçılarını Birleştir TinyDobbins tarafından yaratıldı. Poki'de diğer bağımlılık yaratan oyunlarını oynayın: Stick Merge, Merge Cyber ​​Racers ve Merge Round Racers

Web Sitesi: poki.com

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