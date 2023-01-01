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PartyToons

PartyToons

poki.com

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PartyToons, TinyDobbins tarafından oluşturulan bir parti oyunudur. Dört oyunculu maçlarda arkadaşlarınızla veya yabancılarla bir mini oyun partisine katılın! Her mini oyunun oynanacak benzersiz kuralları ve stilleri vardır. Düşen kayaların arasından çilekleri yakalayın, engellerle dolu taşıma bantlarının üzerinden atlayın, riskli balonları patlatın, gizemli kutuları açın ve çok daha fazlasını yapın! En fazla puanı elde etmek için her zaman rakiplerinizden daha hızlı veya daha akıllı davranmaya çalışın. Yeni oynanabilir karakterleri yükseltmek ve kilidini açmak için bu puanları ve kupaları kullanın. Öğleden sonralarınızı renklendirmek istiyorsanız PartyToons'tan başkasına bakmayın! Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için Poki'deki PartyToons'u arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!Eylem tuşları - Ok tuşlarıEylem tuşları - WASDAksiyon tuşları - 8456Eylem tuşları - UHJKPartyToons, TinyDobbins tarafından oluşturulmuştur. Harika birleştirme oyunlarını Poki'de oynayın: Stick Merge, Merge Cyber ​​Racers ve Merge Round Racers

Web Sitesi: poki.com

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