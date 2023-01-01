Klung, yapışkan uzuvlarını kullanarak küp şeklindeki bir karaktere engellerle dolu seviyelerde rehberlik etmeniz gereken bir arcade oyunudur. Örümcek Adam'ı sevdiyseniz bu oyunda onun en sevimli ve en çevik versiyonu olabilirsiniz. Sivri uçlarla dolu tüm seviyeleri tam bir efsane gibi zıplayın, sallayın, çevirin ve geçin. "Duvarların kulakları vardır" derler biliyor musun? Burada duvarların kişilikleri var! Destek için onlara yaslanırken göz kırptıklarını ve size biraz sevgi gösterdiklerini fark edeceksiniz. Öyleyse devam edin ve bir patron gibi sallanmaya devam edin! Arkadaşlarınıza onlarınkini geçebileceğinizi göstermek için yüksek puanınızı onlarla paylaşmayı unutmayın! Bir yüzeye yapışmak için farenin sol düğmesini veya parmağınızı basılı tutun. Bırakmak için bırakın. Hızlı bir şekilde ilerlemek için durulayın ve hızla tekrarlayın. Daha hızlı hareket etmek istiyorsanız, mümkün olan en kısa sürede yüzeyden ayrılın ve hızla bir sonrakine geçin. Klung, havana24 tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Klung'u Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Klung, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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