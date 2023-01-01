WebCatalog
Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dark Light Swap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dark Light Swap, negatif alanı manipüle etmeye yönelik bir bulmaca platform oyunudur. "Aydınlık" ve "Karanlık" adlı iki küp karakterine rehberlik etmeli ve engellerle dolu, labirent benzeri seviyelerde çıkış portalına ulaşmalarına yardımcı olmalısınız. Işık, aydınlık duvarları itebilirken Karanlık, karanlık duvarları itebilir. İki karakter arasında geçiş yapın, hareketlerinizi dikkatlice planlayın ve her iki karakterin de portaldan geçtiğinden emin olun. Ve unutmayın: Duvarı ancak arkasında itebileceğiniz alan varsa itebilirsiniz! Bu akıllıca oluşturulmuş harika bulmaca oyununda kaç seviyeyi geçebilirsin? Dark Light'ı paylaşın Arkadaşlarınızı değiştirin ve puanlarınızı karşılaştırın! Dark Light Swap, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dark Light Swap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Big Tall Small

Big Tall Small

poki.com

Plactions

Plactions

poki.com

Teleport Jumper

Teleport Jumper

poki.com

Return Portal

Return Portal

poki.com

Resizer

Resizer

poki.com

Hop Warp

Hop Warp

poki.com

Jump and Hover

Jump and Hover

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

One Button Bounce

One Button Bounce

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası