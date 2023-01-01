Dark Light Swap, negatif alanı manipüle etmeye yönelik bir bulmaca platform oyunudur. "Aydınlık" ve "Karanlık" adlı iki küp karakterine rehberlik etmeli ve engellerle dolu, labirent benzeri seviyelerde çıkış portalına ulaşmalarına yardımcı olmalısınız. Işık, aydınlık duvarları itebilirken Karanlık, karanlık duvarları itebilir. İki karakter arasında geçiş yapın, hareketlerinizi dikkatlice planlayın ve her iki karakterin de portaldan geçtiğinden emin olun. Ve unutmayın: Duvarı ancak arkasında itebileceğiniz alan varsa itebilirsiniz! Bu akıllıca oluşturulmuş harika bulmaca oyununda kaç seviyeyi geçebilirsin? Dark Light'ı paylaşın Arkadaşlarınızı değiştirin ve puanlarınızı karşılaştırın! Dark Light Swap, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer

Web Sitesi: poki.com

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