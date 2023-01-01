Blockins, portala ulaşmak için tetris benzeri blokları değiştirip istiflediğiniz bir bulmaca platform oyunudur. Benzersiz şekillere sahip birkaç blok alacaksınız ve bunlardan birini portala sokmayı başarsanız bile seviyeyi geçebilirsiniz! Blokları değiştirin, bir platformdan diğerine atlayın, bazen bunu yapmak için blokları üst üste istifleyin, hatta parçaları döndürün. Portalın önünde birçok yaratıcı engel var, bu yüzden çözmeniz gereken birçok şaşırtıcı ve tatmin edici bulmacayı keşfedeceksiniz. Takılırsanız endişelenmeyin; seviyeyi nasıl geçeceğinizi gösterecek bir ipucundan her zaman yararlanabilirsiniz. Blockins, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: One Button Bounce, Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer Blockins'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Blockins, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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