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Blockins

Blockins

poki.com

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Blockins, portala ulaşmak için tetris benzeri blokları değiştirip istiflediğiniz bir bulmaca platform oyunudur. Benzersiz şekillere sahip birkaç blok alacaksınız ve bunlardan birini portala sokmayı başarsanız bile seviyeyi geçebilirsiniz! Blokları değiştirin, bir platformdan diğerine atlayın, bazen bunu yapmak için blokları üst üste istifleyin, hatta parçaları döndürün. Portalın önünde birçok yaratıcı engel var, bu yüzden çözmeniz gereken birçok şaşırtıcı ve tatmin edici bulmacayı keşfedeceksiniz. Takılırsanız endişelenmeyin; seviyeyi nasıl geçeceğinizi gösterecek bir ipucundan her zaman yararlanabilirsiniz. Blockins, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: One Button Bounce, Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer Blockins'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Blockins, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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Return Portal

Return Portal

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One Button Bounce

poki.com

Teleport Jumper

Teleport Jumper

poki.com

Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

Plactions

Plactions

poki.com

Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

Hop Warp

Hop Warp

poki.com

Jumping Shell

Jumping Shell

poki.com

Big Tall Small

Big Tall Small

poki.com

Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

Jump and Hover

Jump and Hover

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