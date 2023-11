Teleport Jumper, Robert Alvarez tarafından yaratılmış bir 2 boyutlu bulmaca platform oyunudur. Engelleri aşmak ve her seviyede çıkışa ulaşmak için kısa menzilli ışınlanmayı kullanın. Nerede yeniden doğacağınızı kontrol edebileceğiniz yeni bir kutu açmak için ışınlanma tuşunu kullanın. Işınlanacağınız yeri tam olarak ayarlayın ve seviyeyi portal üzerinden tamamlamak için adımlarınızı dikkatlice seçin. Işınlanma Jumper'ını arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Hareket - WASD veya Ok tuşları Işınlanma - X, J veya Boşluk İptal ışınlanma - C veya K Sıfırla - RGeri - Esc veya BTeleport Jumper, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka oyunlar da var: Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Teleport Jumper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.