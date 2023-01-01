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Chessformer

Chessformer

poki.com

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Chessformer, Robert Alvarez tarafından yaratılmış bir bulmaca oyunudur. Satrancın en iyi niteliklerine sahip olan Chessformer, bildiğiniz ve sevdiğiniz satranç taşlarını kullanarak ızgara tabanlı bir masa oyunu deneyimi sunuyor. Bu parçalar beklendiği gibi hareket ediyor ancak hareket ettikten sonra düşüyorlar ve düşmeleri durana kadar tekrar hareket edemiyorlar. Her seviyede amaç rakip şahı ele geçirmektir. Ancak taşlarınızı tembel olan ve asla hareket etmeyen şaha kaptıracağınız konusunda endişelenmeyin. En son satranç dehası olmaya hazır mısınız? Taşı taşı - Taşımak istediğiniz parçaya tıklayın ve ardından noktalardan birine tıklayın. Satrançformer, Robert Alvarez tarafından yaratıldı. Poki'de başka oyunlar da var: Resizer, Block Toggle ve Isotiles.

Web Sitesi: poki.com

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