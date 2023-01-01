Ledge Throw, üzerine atlayabileceğiniz geçici platformlar oluşturduğunuz ve platform bulmacalarını yaratıcı yollarla tamamladığınız bir bulmaca oyunudur. Öncelikle koşmak ve zıplamak için WASD veya yön tuşlarını kullanın. X'e basmak, üzerinde durabileceğiniz bumerang benzeri bir platform oluşturacaktır. Ancak, başka bir platform oluşturmak, daha önce oluşturulmuş olanı yok eder - şu anda üzerinde dursanız bile! Bu yüzden dikkatli olun ve tehlikeye atlamadan önce hamlelerinizi düşünün. Ve takılırsanız endişelenmeyin; hareketlerin sırasını göstermek için her zaman bir ipucu kullanabilirsiniz. 24 eğlenceli seviye ve başınızı kaşımanızı sağlayacak akıllıca tasarlanmış bulmacalar var! Ledge Throw, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Platform Geri Sayımı, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer Ledge Throw'u Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ledge Throw bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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