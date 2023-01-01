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Hop Warp

Hop Warp

poki.com

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Hop Warp, engelleri aşıp seviyeyi tamamlamak için yıldızları topladığınız bir düşünme oyunudur. Kendinizi oyunda herhangi bir yere ışınlama gücünüz var ancak gücünüzü yalnızca sınırlı sayıda kullanabilirsiniz. Bu oyunu kazanmak için harekete geçmeden önce hamlelerinizi düşünmeli ve seviyeye dağılmış tüm yıldızları toplamalısınız. Takılırsanız endişelenmeyin; alacağınız yıldızların sırasını göstermek için her zaman bir ipucu kullanabilirsiniz. Kafanızı kaşımanızı sağlayacak pek çok eğlenceli seviye ve akıllıca tasarlanmış bulmacalar var. Gücünüzü kullanamayacağınız kırmızı alanlara dikkat edin! Hop Warp'taki her seviyeyi bitirebilir misin? Hop Warp, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer Hop Warp'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Hop Warp'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hop Warp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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