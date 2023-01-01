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Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

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Platform Countdown, atlayabileceğiniz blokların kaybolduğu platformları geçtiğiniz bir bulmaca oyunudur. Her bloğun üzerinde, kaybolmadan önce üzerlerine kaç kez basabileceğinizi gösteren sayılar bulunur. Bir seviyeyi bitirmek için ilk bloğa atlamadan önce hamlelerinize önceden karar vermelisiniz ve tüm blokları temizlediğinizden emin olmalısınız. Takılırsanız endişelenmeyin; platformların sırasını göstermek için her zaman bir ipucu kullanabilirsiniz. Başınızı kaşımanızı sağlayacak pek çok eğlenceli seviye ve akıllıca tasarlanmış bulmacalar var! Platform Geri Sayımı, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer Platform Countdown'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Platform Countdown'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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Teleport Jumper

poki.com

Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Big Tall Small

Big Tall Small

poki.com

Return Portal

Return Portal

poki.com

Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

Hop Warp

Hop Warp

poki.com

Jumping Shell

Jumping Shell

poki.com

One Button Bounce

One Button Bounce

poki.com

Block Toggle

Block Toggle

poki.com

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