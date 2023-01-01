Platform Countdown, atlayabileceğiniz blokların kaybolduğu platformları geçtiğiniz bir bulmaca oyunudur. Her bloğun üzerinde, kaybolmadan önce üzerlerine kaç kez basabileceğinizi gösteren sayılar bulunur. Bir seviyeyi bitirmek için ilk bloğa atlamadan önce hamlelerinize önceden karar vermelisiniz ve tüm blokları temizlediğinizden emin olmalısınız. Takılırsanız endişelenmeyin; platformların sırasını göstermek için her zaman bir ipucu kullanabilirsiniz. Başınızı kaşımanızı sağlayacak pek çok eğlenceli seviye ve akıllıca tasarlanmış bulmacalar var! Platform Geri Sayımı, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer Platform Countdown'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Platform Countdown'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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