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Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

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Jumping Clones, Robert Alvarez tarafından yaratılmış bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda özel mekaniklerle dolu bir platform seviyesini tamamlamanız gerekecek, ancak olay şu ki: aynı anda birden fazla karakteri kontrol ediyorsunuz! Hareketleri senkronize etmek veya hareket etmek için araziyi kullanmak için düşünme becerilerinizi kullanmanız gerekecektir. Tüm seviyeleri tamamlayabilecek misin? Hadi atlayalım! Ok tuşları veya WASDJumping Klonları Robert Alvarez tarafından yaratıldı. Poki'de başka oyunlar da var: Resizer, Block Toggle ve Isotiles.

Web Sitesi: poki.com

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