WebCatalog
Resizer

Resizer

poki.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Resizer, Robert Alvarez tarafından oluşturulan bir 2D bulmaca platform oyunudur. Boyutunuzu değiştiren portalların yardımıyla imkansız engelleri aşın. Her seviyede çeşitli bulmaca türlerinin üstesinden gelmek için gereken birkaç farklı boyut vardır. İşinizi kolaylaştırmak için ortamdaki nesneleri kullanın: Kutuları itin, yayların üzerinde zıplayın, anahtarları toplayın ve daha fazlasını yapın! Büyük olun veya eve gidin, ancak önce portaldan geçtiğinizden emin olun. Taşı - WAD veya Ok tuşlarıSıfırla - RGeri - Esc veya BResizer, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka oyunları da var: Block Toggle ve Isotiles.

Web Sitesi: poki.com

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