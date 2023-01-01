Resizer, Robert Alvarez tarafından oluşturulan bir 2D bulmaca platform oyunudur. Boyutunuzu değiştiren portalların yardımıyla imkansız engelleri aşın. Her seviyede çeşitli bulmaca türlerinin üstesinden gelmek için gereken birkaç farklı boyut vardır. İşinizi kolaylaştırmak için ortamdaki nesneleri kullanın: Kutuları itin, yayların üzerinde zıplayın, anahtarları toplayın ve daha fazlasını yapın! Büyük olun veya eve gidin, ancak önce portaldan geçtiğinizden emin olun. Taşı - WAD veya Ok tuşlarıSıfırla - RGeri - Esc veya BResizer, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka oyunları da var: Block Toggle ve Isotiles.

Web Sitesi: poki.com

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