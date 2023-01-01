Plactions, engelleri aşmak ve seviyeyi bitirmek için sınırlı eyleme sahip olduğunuz bir bulmaca platform oyunudur. Her seviyede çıkışa doğru ilerlemek için zıplayın, koşun, lazerleri değiştirin, yerçekimini çevirin ve ışınlanın. Plactions, platform oluşturmayı, bulmacaları ve zamanlı saldırıyı akıllı bir şekilde birleştiriyor ve benzersiz bir bulmaca deneyimi sunuyor. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve oyunu kimin daha hızlı bitirebileceğini görün!Plactions, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer

Web Sitesi: poki.com

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