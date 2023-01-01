Jump and Hover, engelleri ve sivri uçlarla dolu seviyeleri ölmeden tamamlaması gereken bir küp karakterini kontrol ettiğiniz bir bulmaca platform oyunudur. Oyun oldukça açıklayıcı: Tehlikeli seviyeleri geçmek için zıplamanız ve havada durmanız gerekiyor. Suda kalmak için atlamaları akıllıca kontrol edin ve zamanlayın. Vurgu zamanlayıcınız neredeyse anında tükeniyor, bu nedenle havada bir saniye bile harcamayın ve önceden hangi platforma atlamak istediğinizi düşünün. Seviyelerin etrafına dağılmış piller var. Bu piller vurgulu çubuğunuzu havada şarj etmenize yardımcı olur. Yere dokunmanın da aynı şeyi yaptığını unutmayın! Öyleyse devam edin ve deneyin. Zafere giden yolda zıplayıp havada durabilir misiniz? Jump and Hover, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer

Web Sitesi: poki.com

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