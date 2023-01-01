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Big Tall Small

Big Tall Small

poki.com

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Big Tall Small, Robert Alvarez tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. Hepsinin ortak bir çıkışa ulaşması gereken birden fazla karakteri kontrol edin. Her seviyedeki bulmacaları tamamlamak için farklı boyut ve özelliklere sahip bu karakterler arasında geçiş yapın. Bir veya iki kişinin çözemediği sorunları üç arkadaş çözebilir! Büyük Uzun Küçük'ü arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Hareket - WASD veya Ok tuşlarıDeğiştir - Aşağı, Boşluk veya EnterSıfırla - RGeri - Esc veya BBig Uzun Küçük, Robert Alvarez tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer

Web Sitesi: poki.com

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