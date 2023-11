One Button Bounce, bir platformda sürekli ileri geri koşan bir karakteri kontrol ettiğiniz bir bulmaca oyunudur. Durduramadığınız için göreviniz karakterin atlamalarını doğru zamanlamaktır, böylece lanetiniz bulmacayı çözmenin bir yoluna dönüşecektir. Duvarlardan atlamak ve zıplamak için W, boşluk çubuğunu veya yukarı okunu kullanın. Sizi bir sonrakine götürecek portala ulaşana kadar bir platformdan diğerine atlayın. Portalın önünde birçok yaratıcı engel var, bu yüzden çözmeniz gereken birçok şaşırtıcı ve tatmin edici bulmacayı keşfedeceksiniz. Sıkışırsanız endişelenmeyin; seviyeyi nasıl geçeceğinizi göstermek için her zaman bir ipucundan yararlanabilirsiniz. Zıplamak ve duvarlardan sıçramak için W, boşluk çubuğunu veya yukarı okunu kullanın. Sizi bir sonrakine götürecek portala ulaşana kadar bir platformdan diğerine atlayın. Tek Düğmeyle Sıçrama, Robert Alvarez tarafından yaratıldı. Poki'de başka düşünme oyunları da var: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer ve Resizer One Button Bounce oyununu Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. One Button Bounce oyununu bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, One Button Bounce ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.