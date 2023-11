Up and Beyond, Electric Monkeys tarafından yaratılmış, oyuncunun bir roketi kontrol etmesi ve engellerden herhangi birine çarpmaktan kaçınması gereken bir beceri oyunudur. Uzay geminizin kontrolünü elinize alın ve gizemli bir evrende gezinin. Engellere ve duvarlara çarpmaktan kaçının ve yükseltmeler ve yeni roket parçaları almak için Atomları toplayın. Ama dikkat et! Yakıt deponuza dikkat edin yoksa uzayda kaybolabilirsiniz... Bu yeni macerayla yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Roketinizi sola ve sağa hareket ettirerek kontrol edin, duvarlara çarpmaktan kaçının ve toplayabildiğiniz kadar yakıt kapsülü ve atom toplayın .Sola hareket ettir - Sol ok tuşu Sağa hareket et - Sağ ok tuşuBoost - Yukarı ok tuşuYukarı ve Ötesi Electric Monkeys tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunları Double Bounce'u Poki'de oynayabilirsiniz!

