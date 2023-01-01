WebCatalog
Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Up and Beyond çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Up and Beyond, Electric Monkeys tarafından yaratılmış, oyuncunun bir roketi kontrol etmesi ve engellerden herhangi birine çarpmaktan kaçınması gereken bir beceri oyunudur. Uzay geminizin kontrolünü elinize alın ve gizemli bir evrende gezinin. Engellere ve duvarlara çarpmaktan kaçının ve yükseltmeler ve yeni roket parçaları almak için Atomları toplayın. Ama dikkat et! Yakıt deponuza dikkat edin yoksa uzayda kaybolabilirsiniz... Bu yeni macerayla yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Roketinizi sola ve sağa hareket ettirerek kontrol edin, duvarlara çarpmaktan kaçının ve toplayabildiğiniz kadar yakıt kapsülü ve atom toplayın .Sola hareket ettir - Sol ok tuşu Sağa hareket et - Sağ ok tuşuBoost - Yukarı ok tuşuYukarı ve Ötesi Electric Monkeys tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunları Double Bounce'u Poki'de oynayabilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Up and Beyond ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TinyTownRacing

TinyTownRacing

poki.com

Hero Space Run FRVR

Hero Space Run FRVR

herospacerun.frvr.com

Supergun

Supergun

poki.com

Laser Blade 3000

Laser Blade 3000

poki.com

Scary Maze

Scary Maze

poki.com

Electric Highway

Electric Highway

poki.com

Desert Worms

Desert Worms

poki.com

Bunny Goes Boom

Bunny Goes Boom

poki.com

SpaceUgh!

SpaceUgh!

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Watercraft Rush

Watercraft Rush

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası