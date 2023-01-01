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TankTrouble

TankTrouble

tanktrouble.com

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Tank Trouble, bir labirentte ilerlediğiniz ve düşmanlarınıza füze attığınız çevrimiçi bir tank oyunudur. Tank Trouble sizi labirent benzeri savaş alanlarında zeki ordu generalleriyle karşı karşıya getiriyor. Solo modda savaş ustası Laika ile karşılaşacaksınız. Çok oyunculu savaşta bir veya iki arkadaşınıza da meydan okuyabilirsiniz. Roketler, bombalar veya çifte top gibi düşmanlarınıza karşı size avantaj sağlayacak özel öğeler görünür. Füzelerin duvarlardan sekerek kendi tankınızı öldürmediğinden her zaman emin olun.

Web Sitesi: tanktrouble.com

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