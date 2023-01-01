Tank Trouble 2, düşman savaş araçlarına sıçrayan füzeleri patlattığınız çevrimiçi bir savaş oyunudur. Tank Trouble 2 sizi labirent benzeri savaş alanlarında zeki ordu generalleriyle karşı karşıya getiriyor. Solo modda savaş ustası Laika ile karşılaşacaksınız. Çok oyunculu savaşta bir veya iki arkadaşınıza da meydan okuyabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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