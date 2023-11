Büyük kafalı futbol şampiyonlarına karşı yarışın! Bu spor oyunu 1'e 1 ve 2'ye 2 maçlarda ve turnuvalarda oynamanıza olanak tanır. İki yıldız oyuncuya sahip bir düzine Avrupa takımı var. Parti modunda bir arkadaşınıza katılabilir veya birbirinize karşı oynayabilirsiniz. Heads Arena: Euro Soccer'daki tüm takımları geride bırakmaya çalışın! "Will Grigg Modu" oyun modunu oynayın ve Kuzey İrlanda ile Almanya arasındaki maçta Will Grigg olarak Bastian Schweinsteiger'e karşı gol attığınızda futbol taraftarlarının "Will Grigg yanıyor" viral ilahisini söylediğini duyun!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Heads Arena: Euro Soccer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.