Soccer Skills Champions League, Radical Play tarafından oluşturulan bir spor oyunudur. 11'e 11 maçın olduğu 3D hızlı futbol oyununun keyfini çıkarın. Bir milli futbol takımı seçin, çeyrek final ve yarı finallerden şampiyonanın büyük finaline kadar turlardan geçin! İster futbol, ​​ister futbol deyin, bu zorlu oyunu seveceksiniz. Sizi aksiyonun tam ortasına yerleştirecek ve en iyi becerilerinizi ortaya çıkaracak. Parmağınızı faremizi hareket ettirmek istediğiniz yöne doğru sürüklemeniz yeterlidir. Bıraktığınızda topa vuracaksınız. Sürüklemenizin yoğunluğu, vuruşlarınızın gücünün yanı sıra oyuncunuzun hızını da etkileyecektir. Futbol Becerileri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya hazır mısınız? Parmağınızı faremizle hareket etmek istediğiniz yöne doğru sürükleyin. Bıraktığınızda topa vuracaksınız. Sürüklemenizin yoğunluğu, gücünüzün yanı sıra hızınızı da etkileyecektir. Soccer Skills Champions League, Radical Play tarafından yaratılmış bir spor oyunudur. Diğer bağımlılık yaratan spor oyunlarını Poki'de oynayın: Soccer Skills Euro Cup!

Web Sitesi: poki.com

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