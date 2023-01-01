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Soccer Skills Euro Cup

Soccer Skills Euro Cup

poki.com

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Soccer Skills Euro Cup, Radical Play tarafından oluşturulan bir spor oyunudur. 11'e 11 maçın olduğu 3D hızlı futbol oyununun keyfini çıkarın. Bu, Avrupa Kupası 2021 sürümüdür. Oyun oynamak çok kolaydır ve aynı zamanda bağımlılık yapar! Bir milli futbol takımı seçin, Avrupa Şampiyonası'na katılın ve tüm rakiplerinizi yenmeye çalışın. Parmağınızı veya farenizi hareket ettirmek istediğiniz yöne doğru sürüklemeniz yeterlidir. Bıraktığınızda topa vuracaksınız. Sürüklemenizin yoğunluğu, vuruşlarınızın gücünün yanı sıra oyuncunuzun hızını da etkileyecektir. Soccer Skills Euro Cup'ı kazanmaya hazır mısınız? Parmağınızı veya farenizi hareket etmek istediğiniz yöne doğru sürükleyin. Bıraktığınızda topa vuracaksınız. Sürüklemenizin yoğunluğu, gücünüzün yanı sıra hızınızı da etkileyecektir. Soccer Skills Euro Cup, Radical Play tarafından yaratılmış bir spor oyunudur. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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